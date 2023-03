Nachruf auf einen Kaufmann der alten Schule

Als Rupert Wied-Baumgartner 1958 das Textilhandelshaus seiner Familie übernahm, gab es 30 Stoffgeschäfte in Linz. Damals wurde noch fast alles genäht, von der Alltagskleidung bis zur Berufs- und Festtagskleidung, von der Tisch- bis zur Bettwäsche. "Der Baumgartner punktet durch Qualität", sagte er immer.

Aufgewachsen ist er sehr behütet mit zwei Geschwistern in der Bismarckstraße. Er stammte väterlicherseits aus der alten Linzer Kaufmannsfamilie Anton Baumgartner, sein Großvater mütterlicherseits war Primar Alexander Brenner, der maßgeblich für den Ausbau des Allgemeinen Krankenhauses verantwortlich war.

Zuflucht am Attersee

Die Kriegsjahre verbrachten die Kinder in der Sommerresidenz in Nußdorf am Attersee, wo Rupert auch zur Schule ging und Freundschaften fürs Leben schloss. Die Liebe zum See und dann auch die Begeisterung für das Segeln begleiteten ihn ein Leben lang. Nach dem Krieg wurde er auserwählt, das von der Tante und dem Vater geführte Haus zu übernehmen. Damals kam er auch zu seinem Doppelnamen, denn seine Tante war kinderlos, führte aber den Namen Baumgartner. Damit der Name Baumgartner nicht ausstirbt, adoptierte sie Rupert. Der als Wied Aufgewachsene wollte seinen Namen aber auch nicht aufgeben und so kam es zu Wied-Baumgartner.

1959 heiratete er Erika Nisslmüller vom Tankstellen- und Automobilgeschäft in der Dametzstraße. Das Paar bekam zwei Söhne und eine Tochter, die nach schwerer Krankheit jung verstarb – ein Schicksalsschlag, der Ruperts Leben überschattete. "Wir haben eine schöne Kindheit gehabt, unser Vater hat viel Blödsinn mit uns gemacht und uns viel beigebracht", erinnert sich Sohn Matthias. Seine Freizeit verbrachte er nicht nur mit Kindern und Enkeln, auch Freundschaften waren ihm wichtig und er pflegte sie mitunter ein Leben lang. Ansonsten war er etwa beim Ruderverein Wiking Linz aktiv, beim Sparkassenrat, bei den Rotariern und in der Wirtschaftskammer.

1994 übernahm Matthias Wied-Baumgartner das Unternehmen. Doch auch im hohen Alter interessierte sich sein Vater für die Stoffkollektionen, die Umsätze und alles, was das Geschäft betraf. Solange er konnte, erledigte er seine Post im Büro und war somit fast täglich im Geschäft. Neuen Kommunikationsmethoden konnte er nichts abgewinnen, er wollte immer noch Briefe diktieren und Faxe schicken.

Das Alter machte ihm zusehends zu schaffen, in den letzten fünf Jahren konnte er die Wohnung nicht mehr verlassen und war auf Pflege angewiesen. Am 28. Februar ist Rupert Wied-Baumgartner mit fast 89 Jahren gestorben. Der Gedenkgottesdienst findet am Samstag, 11. März um 11 Uhr im Alten Dom statt.

Autor Christian Diabl Christian Diabl