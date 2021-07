Nachhaltige Skateboards: Linzer Start-Up holt sich ein halbe Million Euro

50 Jahre lang wurde nach einem neuen Material-Mix für Skateboards gesucht, um diese langlebiger und nachhaltiger zu machen. Zwei Jungunternehmern aus Oberösterreich ist nach jahrelanger Forschung nun ein Durchbruch auf dem Gebiet gelungen. Wie berichtet, haben Peter Karacsonyi und Daniel Jahn ein Verfahren entwickelt, das Skateboards und andere Leichtbauteile nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch umweltfreundlicher macht.

Verkaufsstart noch heuer

Die Skateboards, die von Kape hergestellt werden, bestehen zu einem großen Teil aus Mikroplastik aus dem Meer. Nun holte sich das Start-Up mit Sitz in Linz für die Erstproduktion und den Verkaufsstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz neues Kapital. Die österreichische Investment-Firma eQventure lässt eine halbe Million Euro in das Unternehmen fließen. Neben Investor Heinz Moitzi, ex-CTO der börsennotierten AT&S, ist mit Gerfried Schuller, dem Gründer von Europas größter Skateshop-Kette Blue Tomato, auch ein Branchenexperte via eQventure an Kape beteiligt.

Mit dem Investment wollen die Jungunternehmer neben der Produktion und dem Verkaufsstart, der noch heuer erfolgen soll, auch die Weiterentwicklung der Marke und der Community vorantreiben. Dafür wird derzeit nach Talenten im Bereich Industrial Design und Konstruktion, Customer Service sowie Marketing gesucht.

Start in der elterlichen Werkstatt

Sieben Jahre ist es her, dass Peter Karacsonyi (28) sein erstes selbst gebautes Skateboard in der Hand hielt. Damals fertigte der junge Thalheimer die "Brettl", die für ihn die Welt bedeuten, in einer kleinen Werkstatt in seinem Heimatort - aus Bambusholz und Carbon. Mit "Vanguard" soll im Herbst das neue Flaggschiff des Anfang 2020 gegründeten Unternehmens auf den Markt kommen.

Es handelt sich dabei um ein Skateboard, das zu großen Teilen aus Meeresplastik besteht, hergestellt in Europa und zu 100 Prozent wiederverwertbar. Mehr als acht Jahre Entwicklungszeit und 350 Prototypen brauchte es, bis der ideale Materialmix gefunden war. Kape verspricht eigenen Angaben zufolge: "kein Splittern, kein Brechen und Pop, der bleibt". Die Kunden sollen beim Fahren das Gefühl haben, auf einem Board aus Holz zu stehen.

Finale im Silicon Valley

Mit seiner Idee konnte Kape bei der Vorausscheidung des Startup World Cup in Wien im Mai die heimische Jury überzeugen und darf Österreich im November beim Finale im Silicon Valley vertreten. Initiiert von Pegasus Tech Ventures, ist der Startup World Cup mit Teilnehmern aus mehr als 50 Ländern der größte Pitch-Wettbewerb der Welt.

