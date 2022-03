"Insgesamt ist die Lage am Arbeitsmarkt gut, aber Linz hat noch einige spezielle Punkte, die positiv ins Auge stechen", sagt AMS-Chef Gerhard Straßer angesichts der Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent in der Landeshauptstadt. So ist Linz die Nummer eins unter den Landeshauptstädten, was den Anteil der Erwerbstätigen in der Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen betrifft. Diese Erwerbstätigenquote betrug im Jahr 2019 knapp 72 Prozent.