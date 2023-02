Nachfolger für Chris Müller nur auf Zeit?

Ende März wird er 50 Jahre alt, Ende April verlässt Chris Müller die Linzer Tabakfabrik. Nach einem "wilden Ritt" und "zehn Jahren der Expedition" hat er in Linz seine Handschrift in der Entwicklung des kreativen Zentrums sichtbar gemacht. Nach einem "leidenschaftlichen Dienst für die Tabakfabrik" wird es Zeit, weiterzuziehen. So hat er das Ende November des Vorjahres offiziell gemacht.