Nachbarschaftshilfe in Linz lebt wieder auf

Es erinnert an den ersten Lockdown im Frühjahr, und doch haben sich die Vorzeichen für Initiativen zur Nachbarschaftshilfe in Linz geändert. Denn die Schwierigkeiten, die jetzt auftreten, "sind im Vergleich zum Frühjahr andere geworden", sagt Andrea Martinovic vom Linzer Innovationshauptplatz, der nun gebündelt die Aktivitäten unterschiedlicher Initiativen in der Stadt unterstützt und koordiniert. Vernetzung ist hier das Stichwort: von jenen, die Hilfe brauchen, mit jenen, die sie anbieten – nicht nur online über die Homepage, sondern auch über neue Flyer und Plakate.

Mit dem zweiten Lockdown seien die Initiativen wieder stärker gefordert, zum Teil gibt es nun neue Angebote in den unterschiedlichen Stadtteilen. Mehr als 30 Initiativen sind bereits registriert, unterstützt werden damit vor allem ältere und sozial schwächere Personen (mehr dazu im Kasten rechts).

Weniger Zeit zur Verfügung

"Jetzt steht nicht mehr die Versorgung mit Alltagsgütern wie Lebensmittel im Fokus, sondern es geht verstärkt darum, dass man mit Menschen Kontakt hält, die einsam sind", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Für viele Senioren sei auch nach dem ersten Lockdown kein Sozialleben im gewohnten Ausmaß möglich gewesen, die Verzweiflung darüber sei oft deutlich zu spüren.

Mehr Unterstützung soll es zudem für die Schüler geben: einerseits in Form von klassischer Nachhilfe und Hilfe beim Lernen, andererseits in der Vermittlung von IT-Kenntnissen, die für das Distance-Learning dringend nötig sind. "Dafür arbeiten wir viel mit Studierenden zusammen", sagt Luger.

Freiwillige Helfer seien immer willkommen, die Suche danach sei aber etwas schwieriger als noch im Frühjahr. Viele, die damals aktiv waren, sind nun wieder normal in der Arbeit und haben weniger Zeit, sich so stark wie zuvor zu engagieren. "Die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist aber weiterhin da, ich bin mir sicher, dass wir die Situation gemeinsam gut meistern werden. " In die Unterstützungsangebote sollen, so der Plan, künftig auch die Hausbesorger stärker eingebunden werden. Konkrete Gespräche gebe es hierfür unter anderem mit Genossenschaften wie der GWG und der Neuen Heimat, sagt der Bürgermeister. Neben der Stärkung der Nachbarschaftsinitiativen ist auch ein neues Investitionspaket, das gerade verhandelt wird, Teil des sogenannten "Paktes für Linz". Damit sollen die Wirtschaft angekurbelt und Arbeitsplätze gesichert werden.

Gesammelte Angebote:

Eine Übersicht über die unterschiedlichen Nachbarschaftshilfen in der Stadt bietet der Linzer Innovationshauptplatz auf seiner Homepage (innovationshauptplatz.linz.at). Mehr als 30 Initiativen sind dort bereits registriert: Die Angebote reichen von der Unterstützung beim Einkaufen und beim Lernen bis hin zu regelmäßigen Gesprächen via Telefon. Der Innovationshauptplatz unterstützt die Initiativen u. a. bei der Vernetzung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Julia Popovsky