Nachbar entdeckte Brand in Mehrparteienhaus

Die 30-jährige Wohnungsbesitzerin dürfte am Morgen vergessen haben, eine Herdplatte auszuschalten und ging zur Arbeit, wie die Polizei berichtete. Nach einiger Zeit begann eine auf der Herdplatte abgestellte Küchenwaage zu brennen. Glücklicherweise befand sich in der Wohnung ein Rauchmelder. Ein Passant und ein Hausbewohner hörten den Alarm und alarmierten die Polizei und die 30-Jährige. Die Polizei alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Frau war nur etwa einen halben Kilometer entfernt und eilte sofort nach Hause. Sie versuchte ihre beiden Katzen in Sicherheit zu bringen - was wegen des starken Rauches aber misslang. Die junge Frau musste von Polizisten ins Freie gebracht werden. Sie wurde erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Wels eingeliefert. Der Brand konnte von den Feuerwehren rasch gelöscht werden, er war auf die Küche beschränkt geblieben. Die beiden Katzen hatten sich unter einem Bett versteckt und blieben unverletzt. Der Sachschaden ist laut Polizei gering.