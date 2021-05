Nach zwölf Jahren hört Gisela Gabauer als Bürgermeisterin von Gallneukirchen auf

GALLNEUKIRCHEN. Nach zwölf Jahren an der Spitze der Stadtgemeinde Gallneukirchen tritt Gisela Gabauer (VP) von ihrer Funktion als Bürgermeisterin zurück. Das gab die Unternehmerin gestern bekannt. Zu ihrem Nachfolger soll bei einem Sonder-Gemeinderat am 17. Juni Helmut Hattmannsdorfer gewählt werden. Der bisherige Vizebürgermeister wurde am Sonntagabend vom Parteivorstand der Volkspartei Gallneukirchen einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Er wird auch im September die Wahlliste der Gallneukirchner ÖVP anführen.

"Ich hatte mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass ich noch eine Amtsperiode in Angriff nehme. Während der Coronakrise reifte in mir aber der Entschluss, dass es an der Zeit wäre, mich aus der Politik zurückzuziehen", sagt Gabauer über die Hintergründe ihres Rücktritts. Dass mit Hattmannsdorfer ein Nachfolgekandidat gefunden wurde, bei dem sie Gallneukirchen in guten Händen wisse, habe diesen Entschluss erleichtert. Sie freue sich nun darauf, bald mehr Zeit für ihre Familie sowie ihr Geschäft im Ortszentrum erübrigen zu können.

"Gisela hat Gallneukirchen durch ihre Arbeit und ihre Herzlichkeit geprägt", sagt Hattmannsdorfer. "In Wahrheit gab es in den vergangenen Jahren immer zwei Gemeindeämter: jenes im Rathaus und Giselas Spielwarengeschäft." Der im WIFI Oberösterreich tätige Hattmannsdorfer strebt eine reibungslose Nachfolge im Amt an: "Es gibt viele Projekte, die ich nahtlos von Gisela übernehmen und ins Ziel bringen kann, zum Beispiel die Schulsanierung." (lebe)