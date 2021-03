Nach Wirbel in Linz AG: Home Office nun doch verlängert

Wie das ORF Radio OÖ berichtete, war den Beschäftigten mitgeteilt worden, sie müssten kommende Woche in die Büros zurück. Das Unternehmen begründete das mit fehlenden Home-Office-Rahmenbedingungen seitens des Bundes. Am Nachmittag dann die Kehrtwende: Es gebe nun doch eine Regelung und das Home Office werde verlängert.

Zuletzt waren 420 Mitarbeiter in der Verwaltung im Home Office. Durch eine E-Mail sollen die Mitarbeiter am Donnerstag erfahren haben, dass dies ab Montag anders wird, berichtete das ORF Radio Oberösterreich. Die Vereinbarung zum Home Office ende mit Freitag, bestätigte das Unternehmen zunächst. Für die Karwoche sei vereinbart worden, dass die Mitarbeiter, die nicht ohnehin Urlaub haben, ins Büro kommen.

Man werde im Lauf des April eine neue Vereinbarung treffen, hatte es zunächst in einer Stellungnahme geheißen. Freitagnachmittag teilte das Unternehmen dann aber mit, das Home Office werde nun doch sofort verlängert. Denn das am Donnerstag im Nationalrat beschlossene Home-Office-Paket kündige "eine entsprechende und umfassende gesetzliche Regelung noch im Laufe des Monats April an", die rückwirkend gelten werde.