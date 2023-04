Nach Unfall in Linz: Unfalllenker und Zeugen gesucht

Ein noch unbekannte Pkw-Lenker fuhr am Dienstag gegen 10.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Flußgasse Richtung stadteinwärts. Im Bereich der Ars-Electronica-Straße 1 touchierte er eine 21-jährige Fußgängerin aus Linz, die dort gerade mit einem Transportwagen Leergut transportierte. Der Pkw-Lenker touchierte den Wagen und schob diesen auf die Frau. Der Autofahrer hielt an und sprach mit der Frau. Nachdem sie ihm mitteilte, nicht verletzt zu sein, fuhr er weiter. Nachdem die Frau danach jedoch Schmerzen verspürte, begab sie sich ins Linzer Unfallkrankenhaus, wo leichte Verletzungen diagnostiziert wurden. Der Unfalllenker beziehungsweise etwaigen Zeugen werden gebeten, sich mit der Linzer Verkehrsinspektion unter der Telefonnummer 059133 454800 in Verbindung zu setzen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper