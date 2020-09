Kollision mit Lkw: Ärzte konnten 77-Jährigen nicht retten

Es war am 21. August, als der Wiener auf der Schachermayerstraße unterwegs war und an der ampelgeregelten Kreuzung mit der Nebingerstraße geradeaus in Richtung Altstoffsammelzentrum fahren wollte. Die OÖN haben berichtet.

Dabei prallte er mit dem Lkw eines 42-jährigen Tschechen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 77-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt. Der genaue Unfallhergang konnte erst nach einem Zeugenaufruf geklärt werden, heißt es seitens der Polizei.

