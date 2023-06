Nach Überfall auf 41-Jährigen in Linz: Täter auf der Flucht

Auf dem Nachhauseweg ist in der Nacht auf Dienstag in Linz in der Schubertstraße ein 41-Jähriger aus Nordmazedonien überfallen worden.

Zwei unbekannte Täter sprachen den Mann zunächst an, dann packte einer der beiden das Opfer am Arm und versuchte dem 41-Jährigen das Armband herunter zu reißen. Dieser versuchte, sich aus dem Griff des Räubers zu lösen, doch da drohte der zweite Täter bereits mit einem Messer. Durch einen Fußtritt konnte sich das Opfer befreien, die Räuber erbeuteten aber Bargeld. Das Duo flüchtete laut Polizei in unbekannte Richtung. Der 41-Jährige erstattete Anzeige.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alte Männer, vermutlich sprachen sie Arabisch. Die Kripo ersucht Zeugen, sich zu melden: 059133 40 1133.

