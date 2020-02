Nach Schlagstock-Attacke: Debatte um Kontrollen

Nachdem am Wochenende ein 28 Jahre alter Linzer in der Altstadt von einem noch Unbekannten mit einem Teleskopschlagstock attackiert und schwer verletzt wurde, fordert Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) mehr Kontrollen der Polizei in der Waffenverbotszone.

Es war Sonntag, kurz vor 7 Uhr Früh, als das Opfer ohne Vorwarnung von einem Mann mit Migrationshintergrund zuerst mit dem Schlagstock niedergestreckt und dann von einem Zweiten mit Tritten schwer verletzt wurde. Wie berichtet sucht die Polizei noch nach Zeugen.

Mehrere Übergriffe in der Altstadt – auch mit Messern – waren Anlass dafür, dass die Polizei mit 1. November die Waffenverbotszone verordnet hat. Das Mitführen von Hieb-, Schuss- oder Stichwaffen ist deshalb in dem Bereich der Innenstadt verboten. Seither sei es ruhiger in der Altstadt geworden, so Raml. Dennoch "sollte die Linzer Polizei von der Kontrollmöglichkeit in der Altstadt stärker Gebrauch machen, vor allem in neuralgischen Zeiten wie an Wochenenden. Das hat der Angriff mit dem Teleskopschlagstock gezeigt", sagt Raml.

Bei allen Streifendiensten in der Altstadt werde das Waffenverbot auch kontrolliert, betont Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. "Es muss aber berücksichtigt werden, dass grundlose Kontrollen rechtlich nicht zulässig sind. Es muss eine Verdachtslage geben, das heißt, jemand muss sich auffällig benehmen. Nur dann dürfen wir ihn auch kontrollieren", sagt Pogutter.

Die Polizei habe bisher gute Erfahrungen mit den beiden Waffenverbotszonen gemacht – eine zweite gibt es schon seit Dezember 2018 auf dem Hinsenkampplatz in Urfahr.

"Wir haben bei unseren Kontrollen sehr wenige Personen, die Waffen oder waffenähnliche Gegenstände mitführen. Momentan bin ich mit den Erfahrungen zufrieden", sagt der oberste Linzer Polizist. Einer Ausweitung der Waffenverbotszonen stehe Raml grundsätzlich positiv gegenüber, man müsse aber sorgsam damit umgehen: "Ziel kann es nicht sein, dass Linz nur noch aus Verboten besteht", sagt Raml, der erneut 100 Polizisten mehr für Linz fordert. (mpk)

