Nach Rauferei: Linzer (18) auf der B1 von Auto erfasst

Laut Polizei wurde ein 18-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt worden, dass er in das Kepler Uniklinikum gebracht werden musste. Der junge Mann soll nach einer Rauferei unter mehreren Personen im Bereich des Friedhofs über die Bundesstraße gelaufen sein. Ein 20-jähriger Niederösterreicher konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, der Linzer wurde von seinem Wagen erfasst. Von den Beteiligten der Rauferei fehlte jede Spur, als die Polizeistreife am Unfallort eintraf. Die Ermittlungen laufen.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe des Friedhofs in St. Martin

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.