Nach Raub in der Unionstraße: Zwei Männer gefasst

Zwei Syrer im Alter von 18 und 19 Jahren sollen einen 25-jährigen Bosnier in der Nacht auf den 12. Dezember gegen zwei Uhr mit Pfefferspray besprüht und Marihuana und Kokain um 300 Euro geraubt haben. Die Männer waren zuvor via Messenger-Dienst mir ihrem Opfer in Kontakt gewesen und hatten die Unionkreuzung als Übergabeort vereinbart.

Der 19-Jährige wurde noch am selben Tag aufgrund einer anderen Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen und die Justizanstalt gebracht. Erst im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er auch an diesem Raub beteiligt war. Für den 18-Jährigen klickten am Montag in Wien die Handschellen. Beide Beschuldigte zeigten sich bei den Einvernahmen teilgeständig und wiesen sich gegenseitig die Schuld zu.

