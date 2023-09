Busverbindung zu Feldkirchner Seen soll bleiben

Badespaß in den Feldkirchner Badeseen, die auch 2024 wieder mit dem Bus erreichbar sind.

In Anbetracht des wechselhaften Wetters und des relativ kurzen Probezeitraumes ist das für die Betreiber ein Erfolg, auf dem sich aufbauen lässt. Deshalb haben sich der OÖ Verkehrsverbund und die Gemeinde Feldkirchen an der Donau darauf geeinigt, den Betrieb auf die gesamten Sommerferien 2024 auszuweiten. "Angebote wie der Badebus Feldkirchen schaffen zusätzliche Anreize um auf den Öffentlichen Verkehr

umzusteigen. Besonders erfreulich ist es, wenn solche Projekte gemeinsam und in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden umgesetzt werden können", sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP).

"Einfach, komfortabel und g'scheit"

Erfreut über die positiven Rückmeldungen sind auch der Geschäftsführer des OÖVV Herbert Kubasta und der Feldkirchner Bürgermeister David Allerstorfer (SP). "Mit dem Bus zum See, das ist einfach, komfortabel und g‘scheit. Es schont die Umwelt und entlastet die verkehrsgeplagte Anrainer. Ein tolles Projekt, das ich voll unterstütze", sagt Allerstorfer.



