Nach Müllner-Rücktritt kämpfen jetzt drei Kandidaten um das Bürgermeisteramt in Goldwörth

GOlDWÖRTH. Eine Amtsbeschwerde gegen ihn nahm Johann Müllner (VP) im Juni, wie berichtet, zum Anlass, sein Amt als Bürgermeister von Goldwörth zurückzulegen. Am 6. Oktober wird in der Gemeinde deshalb ein neuer Bürgermeister gewählt. Nachdem die ÖVP Bernhard Hofer als Kandidaten namhaft gemacht hat, präsentierten auch die SP und die FP ihre Kandidaten: Franz Braterschofsky tritt bei der Wahl zum Bürgermeister für die Sozialdemokraten an. Der 60-Jährige bringt wie seine Kontrahenten politische Erfahrung mit. "Franz ist die ideale Besetzung für das Amt des Bürgermeisters in Goldwörth. Er ist in der Lage, schwierige Herausforderungen zu meistern und dabei die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger im Blick zu behalten", sagt SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Alois Stöger zur Kandidatur seines Parteikollegen.

Bis zur Bürgermeisterwahl am 6. Oktober will Braterschofsky die Bürgerinnen und Bürger von sich überzeugen: "Ich trete an, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unsere Gemeinde zu einem besseren Ort für alle zu machen."

FP nominiert Thomas Prihoda

FPÖ-Kandidat ist Thomas Prihoda. Der selbstständige Unternehmer und gebürtige Goldwörther tritt an, um "meiner Heimatgemeinde neuen Schwung zu verleihen". Der 48-Jährige warnt vor einer besorgniserregenden Entwicklung in der Gemeinde: "Es lässt sich nicht mehr ausschließen, dass wir zur Abgangsgemeinde werden. Große Sorge bereitet mir auch die schwindende Infrastruktur."

