Nach Messerattacke: Pflegerin wegen versuchten Mordes vor Gericht

Heute muss sich eine 22-jährige Pflegerin wegen versuchten Mordes vor den Geschworenen verantworten. Die Rumänin, die über eine Agentur ein betagtes Ehepaar in Leonding gepflegt hatte, soll im Februar den 83-jährigen Hausherrn mit einem Küchenmesser attackiert und ihm laut Anklage zahlreiche Schnitt- und Stichwunden zugefügt haben.

Das Motiv soll ein Streit über die Bezahlung und die Unzufriedenheit der Pflegerin mit ihrer Arbeitssituation gewesen sein. Das Opfer hatte offenbar Glück, denn die Wunden waren vor allem oberflächlich. Der 83-Jährige musste fünf Tage lang im Spital behandelt werden, wurde aber nicht schwerer verletzt. Im Fall einer Verurteilung drohen der jungen Frau zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

"Es war eine Überreaktion"

Die Angeklagte behauptet, sie sei von dem Pensionisten tätlich angegriffen worden und habe sich nur zur Wehr gesetzt. "Meine Mandantin ist trotz des Altersunterschieds dem Pensionisten körperlich klar unterlegen", behauptet Manfred Arthofer, der Verteidiger der Rumänin. Er werde die Tat in seinem Plädoyer "sicher nicht schönreden", aber die 22-Jährige habe "definitiv nicht" den Vorsatz gehabt, den 83-Jährigen zu ermorden. "Es war eine Überreaktion." Der Grund für den Gewaltausbruch des Pensionisten sei dessen "schwere Demenzerkrankung" gewesen, sagt Arthofer.

Die Pflegerin schilderte in ihrer ersten Einvernahme, sie sei in der Früh in der Küche gewesen, als der Senior sie völlig unvermittelt angegriffen und an den Haaren gerissen habe. Sie habe nach dem Messer auf der Anrichte gegriffen und zugestochen. Der Senior schilderte die Situation in der Küche genau umgekehrt: Die Pflegerin habe ihn hinterrücks mit dem Messer attackiert, und er habe sich zur Wehr gesetzt. "Ich erfasste sie an ihren langen Haaren, indem ich ihren Zopf um meine Hand wickelte", beschrieb der 83-Jährige den Kampf. Als die Klinge des Messers abgebrochen sei, habe die Täterin noch einen Besenstiel genommen und auf den Senior eingeschlagen. Der Pensionist schaffte es, die Küchentür zu verriegeln und die Pflegerin einzusperren. Diese flüchtete über ein Fenster, konnte aber in der Nähe des Hauses festgenommen werden.

Ein Urteil soll am Freitag in einer Woche fallen.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at