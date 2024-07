Nach Insolvenz: Projekt im Neustadtviertel sucht Käufer

Was passiert mit dem markanten Gründerzeithaus an der Ecke Humboldtstraße/Schillerstraße, das seit Jahren leer steht und für das mehrere unterschiedliche Projekte entwickelt wurden? Fest steht mittlerweile, dass über die Projektgesellschaft, an der die insolvente Ortner Real mit 50 Prozent beteiligt ist, am 17. Juni ein Konkursverfahren eröffnet wurde.