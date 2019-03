Nach Großinsolvenz in Linzer Gastronomie: Die Lokale bleiben zu

Irgendwie versteh ich es nicht. Gibt es keine jungen Leute mehr, die noch Lust und Freude an der Arbeit haben? Müssen alle, die einen 3 Zeiler fehlerfrei und zusammenhängend lesen können, sofort studieren?



Egal, welche Branche, es kommt bis auf wenige Ausnahmen nichts Gscheites nach.

Elektriker, Bäcker, KFZ- Mechaniker, Fleischer, Wirte, Installateure,usw.; alle suchen verzweifelt nach Fachkräften und vom Edel-Grünen Anschovi gibt's nur Asylwerber, die zu 90 % abgeschoben werden, weil sie keine Daseinsberechtigung haben.



Da stimmt doch was nicht. Wo sind die Großmäuler Faymann und Mitterlehner, der eine, der die Jugendarbeitslosigkeit in Europa bekämpft (wo denn?) und der andere Wirtschaftsentfessler(aber nur, wenn man ihn wählt, sonst nicht)



Karriere mit Leere, so schauts aus.



Aber dafür haben wir die best-ausgebildetsen Arbeitslosen.