Nach fünf Jahren Pause rollt wieder ein Faschingsumzug durch Rufling

Der Faschingsdienstag ist zwar heuer erst am 4. März, aber in Leonding sind die Faschingsnarren schon ein Monat vorher am kommenden Wochenende los. Fünf Jahre herrschte Pause, ungewollt lange, wie Hannes Seemayr, Präsident der Faschingsgilde EL-LI-SCHO Rufling befindet. Doch auf den Tag genau fünf Jahre nach dem bislang letzten Faschingsumzug feiert das Brauchtumsfest auf der Straße wieder sein Comeback.

In Rufling wird mit dem großen Faschingsumzug die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Dafür bleiben die Ruflinger nicht allein, sondern haben sich wieder Faschingsgilden aus der Umgebung sowie Vereine und Faschingsfreunde aus ganz Oberösterreich eingeladen. Mit rund 35 Faschingswagen und Fußgruppen rechnet Seemayr, die auf der Ruflinger Straße vom Sportplatz bis zum Dorfstadl im Herzen des Leondinger Stadtteils unterwegs sein werden.

Themen bleiben geheim

Welche Themen dabei behandelt werden und welche Kostümierungen sich die einzelnen Gruppen ausgedacht haben, bleibt bis Sonntag meist ein streng gehütetes Geheimnis. "Wer mehr wissen will, muss einfach am 9. Februar direkt dabei sein und zuschauen", rät der Präsident der Faschingsgilde EL-LI-SCHO Rufling, die Organisatorin des beliebten Umzugs ist. Dieser wird übrigens wie gewohnt von den Gardemädchen und dem Schalmeienzug der Faschingsgilde angeführt. Auch das hat Tradition.

Gardemädchen führen den Zug an.

Der Faschingsumzug, der um 14 Uhr beim Sportplatz startet, findet beim Dorfstadl in Rufling sein Ende, nicht aber das Fest. Denn die Faschingsfeier wird dort entsprechend enden. "Ein richtiger Narrenzug muss auch ordentlich ausklingen dürfen", ist Seemayr überzeugt. So sind alle Teilnehmer als auch Zuschauer eingeladen, bis in die Nacht hinein zu feiern, zu singen und zu tanzen.

Übrigens: Pünktlich zum Umzug erscheint auch die Ruflinger Narrenpresse, in der sich, wie gewohnt, einige Politiker und Persönlichkeiten aus Rufling und Leonding wiederfinden werden. Der Vorverkauf der närrischen Zeitung beginnt bereits am Freitag vor dem Umzug in Rufling. Am Samstag kann man auch am Leondinger Bauernmarkt ein Exemplar käuflich erwerben.

