Noch wird im größten und stimmungsvollsten Gasthaus von Linz gehämmert, gebohrt, verputzt, ausgemalt, installiert. In wenigen Tagen sind die durch die Corona-Krise leicht verzögerten Sanierungs- und Umbauarbeiten im 420 Jahre alten Anwesen abgeschlossen. Am 1. Juni, dem Pfingstmontag, geht es dann los: Der Salzburger Gastronom Josef Gassner, der mit Lebensgefährtin und Tochter nach Linz übersiedelt ist, nimmt den Betrieb in der Gaststätte mit dem größten Gastgarten Oberösterreichs auf. Am 31.