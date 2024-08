Nach eineinhalb Jahren Bauzeit: A7-Halbanschluss kurz vor Eröffnung

Der Autobahn-Halbanschluss und der Ausbau des Universitätsviertels für die Digital-Uni in Linz Auhof sind zwei Langzeitprojekte. Ersteres steht unmittelbar vor der Eröffnung – auf OÖN-Anfrage bestätigt die Asfinag den 6. September. Bei Letzterem fehlt noch die – nicht unumstrittene – Umwidmung von Grünland in Bauland beziehungsweise in ein Sondergebiet.