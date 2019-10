Nach Einbrüchen in Linz nach Tunesien geflüchtet - Bei Rückkehr verhaftet

Der Linzer wird verdächtigt, 2015 mindestens drei Einbrüche in Wohnhäuser in Linz begangen zu haben. Mittels DNA-Auswertung wurde er zwar ausgeforscht, er konnte jedoch, noch bevor er festgenommen werden konnte, nach Tunesien flüchten. Dort hielt er sich bis zuletzt auf. Intensive Ermittlungen ergaben, dass er wieder nach Österreich zurückgekehrt war. So gelang es der Polizei, ihn am Dienstag in einem Wohnheim in Linz festzunehmen. Bei seiner ersten Einvernahme zeigte er sich geständig. Als Motiv gab er an, mit den Diebstählen seine damalige Suchtkrankheit finanziert zu haben. Den gestohlenen Schmuck veräußerte er in Linzer Pfandleihhäusern. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

