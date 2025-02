Nach Drohungen in Mittelschule: Polizei ermittelt noch

Ein Schüler der Mittelschule 1 in Haid soll, wie berichtet, Schulkolleginnen via Snapchat Gewalt angedroht haben. Als Tatort soll er dafür die Schultoilette genannt haben. Daraufhin ließ die Direktorin die Türe zum Knaben-WC abmontieren, um das Sicherheitsgefühl der Schüler zu stärken. Sie erreichte damit das Gegenteil: Eltern, die sich wegen der fehlenden Türe um die Privatsphäre ihre Kinder sorgten, hatten sich daraufhin an die OÖNachrichten gewandt.

Die Polizei ermittelt derzeit noch gegen den jungen Verdächtigen. Mehrere Einvernahmen seien noch ausständig, diese sollen in den kommenden Wochen stattfinden, teilt die Landespolizeidirektion mit.

Die WC-Türe wurde inzwischen wieder aufgehängt, berichtet eine Sprecherin der Bildungsdirektion auf Anfrage. Der verdächtige Schüler nehme weiterhin am Unterricht teil, jedenfalls solange, bis die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind.

