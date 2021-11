Nach der Haft, erneut in Haft - Drogenhandel

Am 15. Juni öffneten sich die Gefängnistore für den 22-jährigen Afghanen. Doch dann mussten die Ermittler des Linzer Stadtpolizeikommandos erneut gegen den Mann aus Linz wegen des Verdachts des Heroinhandels ermitteln. Er und seine 18-jährige Freundin, eine Rumänin aus Linz, sind dringend verdächtig, in der Zeit von Anfang August bis Ende Oktober in Wien 125 Gramm Heroin gekauft zu haben, davon haben sie 50 Gramm selbst konsumiert, den Rest im Linzer Stadtgebiet, meist in der Öffentlichkeit, verkauft.

Einige Abnehmer konnten von den Ermittlern ausgeforscht werden, sie wurden angezeigt. Die Jüngste war gerade einmal 16 Jahre alt. Nach einer durch die Staatsanwaltschaft Linz angeordneten Festnahmeanordnung wurde der 22-Jährige am Mittwoch an seiner Wohnadresse festgenommen. Er zeigte sich im Gegensatz zu seiner Freundin nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.