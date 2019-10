Eigentlich ist der Urfahraner Markt ja ein Selbstläufer. Wer kommt, der weiß, was ihn erwartet: Bratwürstel, Zuckerwatte, Autodrom, Bierzeltgaudi und ein entspanntes Abtauchen vom Alltag in den Kirtagstrubel. Dazu noch Neuheiten in den Markthallen, witzige oder skurrile Verkäufertypen von Dingen, die man nicht unbedingt braucht, dann aber doch kauft.