Nach Chaos wird Umleitungsstrecke klar beschildert

Mit einer klaren Beschilderung der (großräumigen) Umleitung über die Emil-Futter-Straße und den Auberg soll verhindert werden, dass es im Zuge der Sperre der Hagenstraße zwischen Urfahr und dem Pöstlingberg zu einem Verkehrschaos auf den Nebenstraßen wie am vergangenen Wochenende kommt. Wie berichtet, ging in der Berggasse und in der Spazgasse nichts mehr.

Noch am Sonntag hatte der zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) die Verkehrsplanung beauftragt, dass die Baufirma die Beschilderung so setzt, dass die Autofahrer die Umleitungsstrecke benützen. "Die Berggasse und die Spazgasse sind als Durchzugsstraßen nicht geeignet, eine Einbahnregelung ist dort aufgrund der Enge der Straßen nicht möglich", sagte Hajart den OÖN. Autofahrer, die wie am Wochenende zum Beispiel zum Linzer Tiergarten unterwegs waren, bat er, zehn Minuten Umweg in Kauf zu nehmen.

Ab 22. Juli ist die Hagenstraße, wie berichtet, zwischen den Häusern 14 und 26 wegen der Sanierung des Kanals für drei Wochen total gesperrt. Alle, die keine Anlieger sind, sollen die großräumigen Umleitungen benutzen, so Hajart. Diese sollten ab Samstag entsprechend klar beschildert sein.