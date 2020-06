14-Jähriger nach Handyraub in Linz ausgeforscht

Ein 14-Jähriger soll für die Tat am Abend des 22. Jänner verantwortlich sein. Der junge Bursch - ein nordmazedonischer Staatsbürger aus Linz - befindet sich bereits seit Anfang März in Untersuchungshaft, weil er zahlreiche weitere Straftaten verübt haben soll.

Sein Raubopfer, eine 19-jährige Linzerin, leidet bis heute an den Folgen der massiven Gewalteinwirkung, so die Polizei am Dienstag. Die junge Frau hatte sich an jenem Abend mit dem 14-Jährigen in der Grillparzerstraße getroffen, um ihr Handy zu verkaufen und zu übergeben. Sie kannte den vermeintlichen Interessenten zuvor nicht, da sich dieser über eine Handyverkaufs-Anzeige im Internet bei ihr gemeldet hatte.

Gekommen ist alles ganz anders: Als sie dem Jugendlichen das Smartphone zeigte, riss er ihr dieses gewaltsam aus der Hand und lief davon. Es entstand ein Sachschaden über 600 Euro.

