Nach Attacke am Hauptbahnhof: Polizei fasste 15-Jährigen

Die Beamten forschten einen 15-jährigen Afghanen aus, der den jungen Rumänen am vergangenen Samstag in der Parkgarage des Linzer Hauptbahnhofs durch mehrere Faustschläge ins Gesicht verletzt haben soll. Der Verdächtige wurde festgenommen, er zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Er soll Mitglied einer Bande sein, die den Rumänen schon mehrmals schikaniert hat. Nachdem er zusammengeschlagen worden war, wurde dem 14-Jährigen noch ein Messerstich angedroht, sollte er sich noch einmal im Bereich des Hauptbahnhofs blicken lassen.

Die Ermittlungen zu zwei weiteren Tätern laufen noch. So sucht die Polizei nach einem russischen Jugendlichen, der dem 14-Jährigen am Bahnsteig Schläge angedroht haben soll und nach einem jungen Afghanen, der dem Opfer eine Woche davor mit Schlägen gedroht hatte, um an seine neuen Schuhe kommen.

