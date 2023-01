Nach Amokfahrt in Linz Verdächtiger in U-Haft

Am Mittwoch hatte die Staatsanwaltschaft Linz die Untersuchungshaft für den Iraker beantragt, am Donnerstag verhängte sie das Landesgericht. Die Ermittlungen gegen den Mann u.a. wegen dreifachen Mordversuchs sind am Laufen, hieß es von der Anklagebehörde.

