26 Jahre ist es her, dass Britta Schwab ihre Textilreinigung in der Rudolfstraße eröffnet hat – nun steht sie vor den Trümmern ihrer beruflichen Existenz. Denn mittlerweile ist klar, dass sie ihr von der CoronaPandemie schwer getroffenes Geschäft in Urfahr mit Ende März aufgeben muss. Ein Lichtblick für die Unternehmerin ist aber, dass sie ihre Filiale in Gallneukirchen, die sie vor 13 Jahren eröffnet hat, vorerst weiterbetreiben kann.