Mutter transportierte Diebesgut im Kinderwagen

Die Frau war am frühen Montagnachmittag dabei beobachtet worden, wie sie in einem Geschäft in Linz Kleidungsstücke in ihrem Kinderwagen versteckte. Sie verließ das Geschäft und ging im nächsten Verkaufslokal auf gleiche Art und Weise ans Werk.

Dann schickte sie ihre dreijährige Tochter allein mit dem Kinderwagen aus dem Geschäft, um zu sehen, ob die Diebstahlsicherung auslösen würde. Erst als kein Alarm losgegangen war, verließ auch die Mutter das Geschäft. Gleich darauf hielt sie von ein Ladendetektiv an und verständigte die Polizei. Die 30-Jährige zeigte sich geständig. Die Kleidung wurde sichergestellt, die Rumänin angezeigt.