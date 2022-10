Mutter mit Messer bedroht: Linzer (16) in Haft

Der Vorfall hat sich am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in einer Wohnung in der Lastenstraße in Linz ereignet. Der Teenager verlangte Geld von seiner 40-jährigen Mutter. Weil sie der Forderung nicht nachkam, kam es zu einem heftigen Streit, der schließlich eskalierte: Wie die Polizei berichtet, holte der Bursche ein großes Messer aus einer Küchenlade und bedrohte damit seine Mutter.

Gemeinsam mit einem Jugendbetreuer meldete sie den Vorfall bei der Polizei. Die Beamten nahmen den Jugendlichen anschließend in der Wohnung fest. Nach der Einvernahme wurde er in die Justizanstalt Linz gebracht.