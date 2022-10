Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Der Mann soll laut Polizei ein Fahrrad am Bahnhof in St. Valentin und mehrere Uhren und Bargeld aus einem Juweliergeschäft im Bezirk Perg gestohlen haben. Zudem soll er versucht haben, ein weiteres Fahrrad am Bahnhof in Schwertberg zu stehlen und dort eine Sachbeschädigung begangen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Der 33-Jährige zeigte sich nicht geständig. Die Polizei vermutet, dass er sich mit den Taten seine Drogen-Abhängigkeit finanziert hat. Er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.