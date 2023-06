Musikklasse verabschiedet sich mit Musical

Bei ihrem Abschlussprojekt wurde die Jugendlichen von der ganzen Schule (unter anderem von den verschiedenen Schulbands) unterstützt, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Musiker Georg Höfler. Am 14. und 15. Juni können Interessierte sehen, was dabei herausgekommen ist.

Inhaltlich geht es um eine angesagte Girlgroup namens "Gotcha Gals". Ein paar Fans erkennen in einer ihrer Freundinnen eine große Ähnlichkeit mit der Hauptsängerin der Gruppe und richten sie wie das große Idol her. Als sie durch die Stadt ziehen, fällt die berühmte Sängerin den Jugendlichen vor die Füße und die Freundin wird plötzlich mit dem Weltstar verwechselt.

Die Aufführungen beginnen jeweils um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Leonding. Der Eintritt ist frei.

