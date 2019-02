Musik der 90er im Auerhahn in Linz

LINZ. Das Rad der Zeit wird am Freitag, 15. Februar, ab 20.30 Uhr im Kulturgasthaus Auerhahn in Linz-Urfahr zurückgedreht.

"90’ies Resurrection" bringt Marco Palewicz aka "Dermitaziach" auf die Bühne, der seine Steirische Harmonika umschnallt und gemeinsam mit Band und Freunden ein buntes Potpourri an Songs aus den 90er Jahren zum Besten gibt. Songs von Ace Of Base über Gorillaz und Manu Chao bis Blink 182 und Fatboy Slim lassen sich dabei konsumieren. Und wer will, kann auch tanzen.

