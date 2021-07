Musical zum Schulschluss: Lange unklar, am Ende doch möglich

Verantwortliche wie Anita Döllerer, am BRG Hamerlingstraße in Linz für den musisch-kreativen Zweig zuständig, fühlten sich da lange Zeit völlig im Stich gelassen. Denn niemand schien für diese Form der kulturellen Bildung zuständig zu sein. Folglich gab es auch kein klares Regelwerk. Doch in buchstäblich letzter Minute geht aufgrund der gelockerten Maßnahmen eine Tür auf, die den Schülerinnen und Schülern nun doch den Schritt auf die Bühne erlauben, der traditionellerweise in der letzten Schulwoche auf dem Programm steht.

Vor allem für die 1. musisch-kreative Klasse ist diese Premiere wichtig. Am 7. und 8. Juli ist jeweils ab 19 Uhr in der Schule das Musical "UFO – Kein Wunsch ist schnuppe" zu sehen, für das die Erstklassler seit Monaten proben.

Schon abgeschlossen werden konnte vergangene Woche das Kreativprojekt "Transform" der 4. musisch-kreativen Klasse. Beim fächerübergreifenden Jahresprojekt waren die Jugendlichen gefordert, eine an den Körper maßgefertigte Schneiderpuppe als dreidimensionale Leinwand für skulpturale Kreationen zu nutzen. Im Blickpunkt standen dabei Kostümbild, Skulptur, Mode und Avantgarde, die individuell interpretiert und kombiniert werden mussten.