Mural Harbor schärft Museums-Charakter

"Nachdem wir im vergangenen Jahr richtig Gas gegeben haben und lässige Wände von Graffitikünstlern bemalt wurden, hoffen wir heuer darauf, für den auch finanziellen Aufwand belohnt zu werden." Mural-Harbor-Chef Leonhard Gruber sieht die Zeit der Ernte gekommen und blickt generell sehr positiv auf die neue Saison, die im April starten wird.

Die Buchungslage sei gut, mit neuen Angeboten und einem vergrößerten Team werde heuer ein noch stärkerer Fokus auf die Qualität der Führungen gelegt. "Wir wollen auch den Museumscharakter des Mural Harbor sichtbarer machen", so Gruber zu den OÖN.

So wird heuer mit einer kleinen Ausstellung der beiden Getreide-Silos gedacht. Sie waren lange Zeit so etwas wie das Herzstück des Mural Harbor. An ihren Wänden gestalteten zehn Jahre lang Künstlerinnen und Künstler unzählige Graffiti und Murals. Auf vier Seiten eines Containers werden Bilder an die Anfangszeit der einzigartigen Graffiti-Galerie unter freiem Himmel im Linzer Hafen erinnern, zu dem das Mutter-Kind-Motiv von Aryz oder der Container "schupfende Krake (die erste Wand im Mural Harbor) zählen.

Diese Motiv von Aryz ist nur mehr auf Fotos lebendig. Bild: Philipp Greindl

Die Verluste mögen Wegbegleitern wehtun, aber sie sind auch verkraftbar, wenn man sich überlegt, welche neuen Maßstäbe im vergangenen Jahr vor allem durch das 1060 Quadratmeter große Mural "The Liberation Of Soul" von Nychos gesetzt wurden. 65 Tage lang sprayte der Steirer Graffitikünstler von Weltruf ein imposantes Werk auf die Wand des Hafenpark-Gebäudes mit Aussichtsterrasse.

"Die Geschichten hinter den neuen Murals wollen erzählt werden", sagt Michael Url, Leiter der Kulturvermittlung. Das Team der Tour-Guides wurde auf elf vergrößert, was angesichts von 470 Führungen 2024 notwendig war. Zudem wird es heuer auch Audio-Guides für nicht Deutsch sprechende Besucher geben, und die begehrte Mural Boat Tour feiert nach einem halben Jahr Pause ihr Comeback.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

