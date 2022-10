Münchner Autolenker raste Polizeistreife in Neuhofen davon

Die Polizeistreife aus Neuhofen an der Krems wurde kurz vor 5.30 Uhr im Kreisverkehr Rohr auf den aus Richtung Bad Hall kommenden dunkelgrauen Pkw älteren Baujahres mit Münchener Kennzeichen aufmerksam. Wegen der auffällig unsicheren und langsamen Fahrweise forderten die Polizistinnen den Lenker am Ortsplatz Rohr auf anzuhalten. Als die Beamtinnen aus dem Streifenwagen stiegen und zum Fahrzeug gingen, gab der Lenker plötzlich Gas und raste zur Voralpen Straße (B122) Richtung Kremsmünster. Er fuhr derart schnell und rücksichtslos, dass die Polizistinnen das Fahrzeug aus den Augen verloren, so der Polizeibericht.

Zeugen, die den Pkw mit Münchener Kennzeichen gesehen haben, werden ersucht, sich bei der PI Neuhofen unter 059133 4139 zu melden.