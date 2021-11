"Wir müssen auch die Mobilität neu denken, nicht nur in den altbekannten Mustern. Um das Mobilitätsbedürfnis der Zukunft zu befriedigen, muss man auch Wege abseits der ausgetretenen Trampelpfade in Betracht ziehen", sagt Neu-Verkehrsreferent Bernhard Baier (VP). Und blickt deshalb auch über die Staatsgrenze nach Bayern, wo ein Münchner Start-up derzeit ein neuartiges Verkehrssystem mit Gondeln an Schienen entwickelt.