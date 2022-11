Mülltonne brannte: Hausfassade und Autos beschädigt

Als die Beamten eintrafen, stand die Mülltonne bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf drei geparkte Fahrzeuge über, dabei entstand laut Landespolizeidirektion ein erheblicher Schaden. Auch die Fassade des Hauses wurde in Mitleidenschaft gezogen, teilweise waren die Dämmplatten bereits geschmolzen. Die Linzer Berufsfeuerwehr hatte das Feuer gegen 5.10 Uhr gelöscht. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.