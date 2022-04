Müll bleibt in Linz der Aufreger Nummer 1

6800 Meldungen wurden im vergangenen Jahr vom Bürgerservice der Stadt Linz erfasst. Das sind um 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Situation für das 20-köpfige Team des Teleservice Centers als Schnittstelle zur Bevölkerung war in Folge der Corona-Pandemie erneut außergewöhnlich, aber schaugebremster im Vergleich zum ersten Virus-Jahr mit den harten Lockdowns, wie es Bürgermeister Klaus Luger formulierte. „Vor allem, wenn Maßnahmen der Bundesregierung verlautbart wurden, von denen nicht sofort klar war, was sie jetzt für die Menschen konkret bedeuten, sind die Telefone heiß gelaufen, mussten andere Aufgaben hintangestellt werden“, so der Stadtchef.

Das Telefon als Draht zur Stadt wird übrigens „nur“ noch zu 25 Prozent von den Bürgern genutzt. 58 Prozent aller Beschwerden und Anregungen sind im vergangenen Jahr über die Plattform „Schau auf Linz“ an die Stadtregierung herangetragen worden. 17 Prozent wurden per Mail formuliert.

Da der ständige Austausch mit der Bevölkerung für die Verwaltung eminent wichtig ist, geht es darum, dass die Menschen auch rasch Antworten auf ihre Fragen und Anregungen bekommen. Um die Antwortzeiten möglichst gering zu halten, werden heuer die Prozesse zur Bearbeitung im Teleservice-Center evaluiert, eine neue Hotline-Technologie eingesetzt und ein Relaunch der App „Schau auf Linz“ durchgeführt. „Jeder Bürger wird weiterhin mit einem Mitarbeiter und nicht mit einem Avatar reden können“, sagte Magistratsdirektorin Ulrike Huemer. Die gewünschte Automatisierung beziehe sich auf den Prozess dahinter. Ein Schwerpunkt sei die Beschleunigung der Abarbeitung der Anfragen.

Von einem bis maximal ein paar Tagen erstrecke sich die Zeitspanne, bis Bürger auf ihre Meldungen Antworten bekommen. Zum Ende des vergangenen Jahres waren 70 Anfragen noch unerledigt gewesen, so der zuständige Direktor Andreas Atzgerstorfer. Seine Mitarbeiter seien sehr bemüht, die Anfragen sehr zeitnah zu erledigen. Natürlich lässt sich auch nicht alles erledigen.

Die Rangliste der häufigsten Themen, die den Linzern 2021 aufgefallen sind: