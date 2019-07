Mountainbikerin (19) von Pkw gerammt - verletzt

Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Mountainbike gegen 20:45 Uhr auf dem Gehweg von der Salzburger Straße kommend Richtung Kirchenstraße. Am Ende des Gehweges, der an die Fadingerstraße angrenzt, übersah ein Autolenker (55) die junge Frau. Der Wagen rammte das Mountainbike, die 19-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde in den MedCampus III gebracht.

