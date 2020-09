Motorradlenker von Pkw am Kopf gestreift

Eine 45-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gegen 18:35 Uhr mit ihrem Pkw im Hörschinger Gemeindegebiet auf der B1 Richtung Wels. Bei der geregelten Ampelkreuzung B1 mit der Kasernenstraße hielt sie bei Rot auf der Abbiegespur nach links an. Zur selben Zeit fuhr ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Motorrad in dies gleiche Richtung. Da die Pkw-Lenkerin vor ihm an der Ampel angehalten hatte, fuhr er rechts vorbei. In diesem Moment schaltete die Ampelanlage auf Grün und die 45-Jährige fuhr los. Dabei kollidierte sie mit dem Motorrad und stieß es um.

Im gleichen Augenblick fuhr ein 47-jähriger Welser mit seinem Pkw auf dem zweiten Fahrstreifen gerade aus und streifte den umgestoßenen Motorradlenker am Kopf. Der 33-jährige Motorradfahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Linz gebracht.