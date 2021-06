Motorradlenker prallte frontal mit Pkw-Lenker zusammen

Zu dem Unfall kam es gegen 11.50 Uhr auf der Umfahrung Ebelsberg im Mona-Lisa Tunnel. Der 63-Jährige setzte trotz Sperrlinie zum Überholen an und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einem 48-Jährigen Linzer. Der Motorradfahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht, berichtete die Polizei am Freitag.