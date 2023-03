Motorradfahrer bei Sturz in Kematen schwer verletzt

Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land hatte sich bei einem Motorrad-Sturz im Ortsgebiet schwere Verletzungen am rechten Bein zugezogen. Der Mann war gegen 12:20 Uhr auf seinem Zweirad auf der Steyrerstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Linzerstraße nach links abbiegen.

Bei der Bremsung auf der nassen Fahrbahn geriet das Hinterrad des Bikes ins Rutschen und der Mann kam zu Sturz. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er per Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen werden musste, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Erst vor einer Woche war es in der Region zu einem schweren Motorrad-Unfall gekommen. An einer Kreuzung in Neuhofen waren ein Pkw und eine Yamaha zusammengestoßen, ein 23-Jährige erlitt dabei ebenfalls schwere Verletzungen.

