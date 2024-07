Motorradfahrer (74) schlitterte nach Sturz in Linz gegen Bus

Der Senior wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Der Pensionist aus dem Bezirk Wels-Land hatte gegen 10 Uhr bei der Fahrt auf der B125 die Kontrolle über sein Kraftrad verloren und war zu Sturz gekommen. Er schlitterte vorne links gegen Front eines entgegenkommenden Linienbusses, der in Richtung Gallneukirchen unterwegs war und kam hinter dem Bus zu liegen.

Der 74-Jährige war zwar ansprechbar, hatte aber so schwere Verletzungen erlitten, dass er vom Notarzt versorgt und dann in den Med. Campus 3 gebracht werden musste. Der genaue Unfallhergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Zudem werde der Fahrtenschreiber des Busses ausgewertet. Der Chauffeur (58) und ein Fahrgast überstanden den Unfall unverletzt.

