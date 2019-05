Mostfest in St. Florian

Im Sumerauerhof in St. Florian geht am Samstag wieder das traditionelle Mostfest über die Bühne. Ab 11 Uhr stehen die Florianer Moste im Mittelpunkt: Die besten sechs werden prämiert und ausgeschenkt. Dazu werden regionale Schmankerl, wie Schweinsbraten, Schnitzel oder Blunzngröstl, gereicht. Die Pfarrwanger Schuhplattler unterhalten musikalisch, außerdem wird die Florianer Mostprinzessin gewählt, die Landjugend zeigt Trachten in einer Modenschau. Für Kinder gibt’s eine Hüpfburg und Pferdereiten.

Was sich in St. Florian sonst noch alles tut, lesen Sie heute in unserer Beilage "Blickpunkt St. Florian". Foto: Ortsbauernschaft