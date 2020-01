Mostbauer-Wirtin übernimmt den Daxleitner

Claudia Gartner-Lutz, bisher Wirtin des Mostbauern z’ Linz in Linz-St. Magdalena, übernimmt das Gasthaus in Steyregg und startet dort am 23. Jänner. Der Mostbauer z’ Linz ist zum vorläufig letzten Mal diesen Samstag ab 14 Uhr geöffnet. Wie beim Daxleitner gab es auch beim Mostbauern Querelen.

"Aufgrund anhaltender Meinungsverschiedenheiten mit der Verpächterin ist es mir nicht mehr möglich, für euer Wohlbefinden in der gewohnten Qualität und Professionalität zu sorgen", schreibt Claudia Gartner-Lutz auf der Mostbauern-Website.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.