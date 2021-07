Morgenlauf war ein Gewinn

Die 7,7 Kilometer lange Strecke des von der Oberbank präsentierten und von den OÖN unterstützten "Morning Run Linz" mit Start und Ziel auf dem Jahrmarktgelände lud geradezu dazu ein, Tempo zu machen. Aber es gab auch Bewegungshungrige, die das besondere Ambiente dieses Frühmorgenlaufes genießen wollten und ihren Lauf gemütlicher anlegten. Sieger waren letztlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Für Katja Adelmann lohnte sich die Teilnahme am "Morning Run Linz" auf alle Fälle. Sie kam in 48:27 Minuten als 12. in ihrer Altersklasse ins Ziel, wo sie sich als Gewinnerin einer kompletten adidas-Laufausrüstung feiern lassen durfte. Als erste Gratulanten stellten sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und LIVA-Vorstandsdirektor Rainer Stadler bei ihr ein.